Российский хоккеист канадского клуба London Knights умер в 18 лет

Российский хоккеист, нападающий Абакар Казбеков, игравший за молодежный клуб London Knights из канадской хоккейной лиги Онтарио (OHL), скончался в возрасте 18 лет. Об этом стало известно 17 декабря из сообщения на сайте клуба.

«Абакар был важным членом нашей команды с 2021 года. Мыслями мы обращаемся к его семье, друзьям и одноклубникам», — отмечено в заявлении клуба.

Причина смерти хоккеиста, который в России выступал за юношеские команды «Витязя», не уточняется.

В связи со смертью Казбекова матч London Knights против Flint Firebirds, который должен был пройти 17 декабря, перенесен.

В Северную Америку российский хоккеист уехал в сезоне-2019/20. В нынешнем сезоне он провел 12 матчей за London Knights и отметился одной результативной передачей.