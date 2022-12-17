В Москве адвоката арестовали за попытку пронести в СИЗО телефоны и лекарства
В Москве Преображенский районный суд арестовал адвоката Марину Джантемирову, пытавшуюся пронести на своем теле телефоны и таблетки в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенных московских судов в субботу, 17 декабря.
«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джантемировой М.З. избрана на два месяца, то есть до 16 февраля 2023 года», — говорится в сообщении.
Как стало ранее известно, инцидент произошел 14 декабря. Женщина пыталась пронести в «Матросскую Тишину» колоду карт, сим-карту, сильнодействующие вещества, зарядку, беспроводные наушники и два кнопочных телефона.
Ранее, 21 ноября, во ФСИН рассказали о попытках пронести наркотики в московские СИЗО. Там отметили, что за девять месяцев 2019 года были задержаны 64 человека, пытавшихся передать заключенным столичных СИЗО запрещенные предметы, из них были привлечены к административной ответственности 29 человек.