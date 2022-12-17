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Без дыма и огня

Социолог Дарья Халтурина — о возможном запрете продажи табака по примеру Новой Зеландии
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Парламент Новой Зеландии принял закон о запрете продажи табака всем людям, родившимся после 1 января 2009 года. Они никогда не смогут легально купить сигареты. Формально документ еще должен одобрить генерал-губернатор страны Синди Киро, хотя вряд ли она выскажет в этом вопросе какое-то особое мнение.

Как отмечают представители местного министерства здравоохранения, вводимая мера поможет тысячам людей прожить более долгую и здоровую жизнь. А государство сэкономит около $5 млрд — ведь у новых поколений не будет болезней, вызванных табакокурением, и не придется тратить деньги на их лечение.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от последствий употребления табака умирает 8 млн человек. Из них 1,2 млн — пассивные курильщики, их болезни связаны с воздействием вторичного табачного дыма. В России ежегодно погибают от болезней, связанных с потреблением табака, около 300 тыс. человек.

Конечно, такие потери неприемлемы для любого общества. Именно в последние годы, после продолжительных медицинских исследований, в которых приняли участие сотни тысяч людей на протяжении десятков лет, и стал виден явный вред легального положения табака. Поэтому неудивительно, что привычный уклад меняется. И наиболее эффективной мерой борьбы против табака является как раз делегализация подобной продукции.

Движение за делегализацию табака в мире называется Tobacco endgame (конец игры), цель которого — прекратить эпидемию табакокурения. И постепенно в поле его внимания оказываются не только традиционные сигареты, но и электронные. Они, кстати, под новый закон Новой Зеландии пока не подпадают.

При этом Новая Зеландия не первая, кто вводит достаточно радикальные ограничительные меры, хотя именно такой закон, нацеленный на тотальный запрет продажи сигарет людям, исходя из их даты рождения, действительно первый.

Но, например, в Бутане еще в 2004 году была запрещена розничная продажа сигарет, нарушителям этого закона грозит тюремный срок. В результате уже в 2009 году в Бутане курильщиков осталось только около 2,8% населения. В Туркменистане табак не запрещен полностью, однако торговля им монополизирована государством, и поставки очень малы. По данным мониторинга STEPS Всемирной организации здравоохранения, распространенность потребления табака в 2018 году в Туркменистане составила 3,4%. А в России доля курильщиков, согласно данным ВЦИОМ, составляет около 30%.

Интересные варианты ограничений представляет запрет табака в исправительных учреждениях в некоторых странах. Такие запреты в долгосрочной перспективе приводят к значительному снижению смертности заключенных от рака. После выхода из тюрьмы подавляющее большинство возвращается к курению, однако существенно снижает количество потребляемых сигарет.

В 2019 году правительство Российской Федерации утвердило Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года. Она предусматривает регулирование как оборота табака, так и курения. А ее целью является не только снижение числа курильщиков. В ней заложены цели на более долгосрочную перспективу — рассмотрение возможности поэтапного вывода табачной и иной никотинсодержащей продукции из гражданского оборота на всей территории России.

Очевидно, что такой амбициозный проект, как введение тотального запрета на продажу табака, требует общественного консенсуса, поддержки этой меры населением. Это дело будущего, когда распространенность потребления табака станет низкой, а поддержка идеи делегализации оборота табачных изделий — высокой. Так что сейчас у государства есть масштабная цель — подготовка общественного мнения.

Автор — сопредседатель Российской антитабачной коалиции

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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