Умер экс-тренер «Милана» и «Торино» Синиша Михайлович

Сербский футболист и тренер Синиша Михайлович скончался в возрасте 53 лет. Об этом 16 декабря сообщил итальянский журналист Николо Скира в Twitter.

Причиной смерти стала лейкемия, сообщил «Спорт-Экспресс». Михайлович болел ею с 2019 года, его состояние резко ухудшилось за десять дней до смерти.

Большую часть игровой карьеры Михайлович провел в Италии, где выступал в составе «Ромы», «Сампдории», «Интера» и «Лацио». В составе двух последних он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны. Также вместе с «Лацио» Михайлович стал обладателем суперкубка УЕФА и выиграл Кубок обладателей кубков. В качестве игрока сборных Югославии и Сербии он провел 63 матча.

После завершения футбольной карьеры в 2006 году Михайлович стал тренером и работал в таких клубах, как «Фиорентина», «Милан», «Торино» и «Спортинг», а также в национальной команде Сербии.

Последним местом работы Михайловича была «Болонья». С поста главного тренера он был отправлен в отставку 6 сентября 2022 года.