Товары из Ростовской области вошли в число лучших в России

В Ростове-на-Дону прошло вручение наград победителям регионального и федерального этапов всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Об этом сообщает пресс-служба правительства ростовской области.

В этом году секретариатом региональной комиссии по качеству были приняты 54 заявки. В результате победителями регионального этапа признаны 28 донских предприятий. Среди победивших — продовольственные и промышленные товары для населения, а также продукция производственно-технического назначения.

Всего в этом году 22 производимых в Ростовской области товара стали лауреатами, а еще 31 — дипломантами конкурса, отметил министр промышленности и энергетики Андрей Савельев.

Кроме того, были отдельно отмечены три предприятия в регионе. Так, в номинации «Промышленные товары для населения» награду «Лидер качества» вручили предприятию по производству отопительного оборудования ООО «Лемакс». Почетным призом «Вкус качества» наградили АО «Астон», а «За успехи в импортозамещении» отмечен комбайновый завод «Ростсельмаш», выпускающий трактора универсальные колесные RSM серии 200 (2375/2400).

Кроме того, 27 работников донских предприятий удостоены почетного знака «Отличник качества».

Конкурс «100 лучших товаров» проводится с 1997 года. Организатором конкурса является межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества». Конкурс проводится при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Росстандарта, региональных исполнительных органов.