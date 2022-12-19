Переговорный тупик

США недавно расширили санкции в отношении России, а Евросоюз согласовал уже девятый пакет рестрикций. В этих условиях возникает вопрос: можно ли ожидать в ближайшее время начала конструктивного диалога между РФ и Западом? Кажется, нет. В первую очередь потому, что ни Москва, ни Вашингтон пока не достигли главных целей в конфликте на Украине.

С точки зрения Соединенных Штатов Россия — лишь ситуативный союзник Китая, их главного противника, а ЕС — возможный конкурирующий геополитический центр силы, слабость которого остается главным условием сохранения американской гегемонии. США, отрывая Евросоюз от России и КНР, добились торможения китайского проекта «Пояса и пути», реализация которого означала бы объединение их потенциалов и окончание однополярного мира с превращением Америки в остров на задворках Евразии.

Использование Украины против России — лишь часть объединенного англосаксонского проекта по ослаблению Европы. При этом она на сегодня американцам удалась: Россия в относительной и контролируемой США изоляции, в ЕС наблюдается экономический спад и бегство капиталов, а в самих Штатах, наоборот, даже начался рост.

Кроме того, Китай и Индия под управляемой Западом угрозой вторичных санкций не переходят к массированному параллельному экспорту в Россию. Возникающие же у РФ экономические проблемы США надеются со временем конвертировать во внутриполитические, и оснований для пересмотра этой стратегии пока не наблюдается. Для этого нужны реальные сдвиги на украинском направлении и поражение Киева, чего пока не происходит.

В отношении России в США прослеживаются две позиции: умеренная и радикальная. Различия между ними незначительные, и для Москвы они обе неприемлемы. Речь идет о заявленной позиции администрации Джо Байдена и недавно опубликованной концепции экс-госсекретаря и бывшего советника президента США по нацбезопасности Генри Киссинджера. Разница между ними в том, что глава Белого дома для начала переговоров требует от России отвести войска со всех занятых территорий, включая Донбасс, а Крым сделать темой отдельных договоренностей о процедурах его возврата Украине, растянутых на 7, 10 или 15 лет.

Киссинджер же предлагает отвести российские войска на границы 24 февраля, то есть вернуть освобожденные территории ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. А затем на этих территориях, а также в Крыму, провести референдумы под так называемым международным контролем, то есть фактически на условиях США. Нет никаких сомнений, что их итоги бы были интерпретированы в интересах Запада. Результаты, собственно, и будут положены в основу дальнейшего принуждения России к капитуляции.

При этом Байден допускает расчленение России и считает это непременным делом (заявлена концепция «деколонизации России», то есть ее расчленения), тогда как Киссинджер, напротив, вроде бы считает недопустимым распад РФ. Тем не менее это очевидное лицемерие, поскольку уход нашей страны с вновь включенных в ее состав территорий как раз способен запустить раскол государства. Также бывший госсекретарь предлагает создать некие новые структуры для управления Центральной и Восточной Европой, куда непременно должны включить и Россию.

Вероятно, Киссинджер хочет сохранить видимость старой концепции, когда США использовали РФ для борьбы со своими соперниками в Евразии — странами Европы и Китаем (концепция невозможности баланса сил в Евразии без России). При этом Киссинджер предполагает, что переговоры о нейтральном статусе Украины больше не имеют смысла, а «мирный процесс должен связать Украину и НАТО, в какой бы форме это ни было выражено».

Заявленная позиция России состоит в том, что включение новых территорий в ее состав проведено на основе референдумов, закреплено в Конституции, и пересмотр этого решения автоматически запускает распад России и уничтожение ключевых положений Основного закона. При таких подходах никакие переговоры невозможны. США хотят превратить Россию в колонию Европы, а Европу — в колонию США. Для России такой расклад неприемлем.

Очевидно, что военные, экономические и другие ресурсы РФ и Запада не бесконечны. Но их мобилизация далеко не исчерпана ни с точки зрения США, ни с точки зрения России. Экономический спад Европы, попавшей между молотом и наковальней для РФ и США, не стоит считать преградой. Поскольку стратегические цели сторон далеки от достижения, изменение их позиций означало бы согласие той или другой стороны на поражение, то есть сейчас просто нечего обсуждать. Ни на вариант Киссинджера, ни на вариант Байдена Россия никогда не согласится, ровно как и США не примут позицию РФ.

Это называется «переговорный тупик», и он будет сохраняться до изменения баланса сил и признания этого изменения неустранимой и неизменяемой реальностью. Сейчас идет прощупывание динамики позиций сторон, то есть сбор информации для дальнейших корректировок своей политики. При этом объявление о заявленных сторонами позициях — средство пропаганды и давления на противника.

Запад считает Россию блудным сыном и еретиком, подлежащим перевоспитанию и обузданию, а Россия требует от США и коллективного Запада в целом признать ее цивилизационную самобытность и зону влияния.

Все это означает, что, если не случится резких изменений на Украине, конструктивного диалога с Западом, вероятнее всего, не будет. Нечего обсуждать, а обговаривать свою капитуляцию никто не намерен.

Речь идет не о достатке и комфорте людей, а о выживании Запада и России в их нынешнем виде, поэтому не стоит преувеличивать фактор усталости от нынешнего противоборства. Это кардинально не влияет на оценку жизненно важных национальных геополитических интересов сторон. Противостояние продолжится, хотя в нем возможны некие паузы и даже переговорные фрагменты. Тем не менее до Новой Ялты пока далеко, и ждать ее в следующем году не следует.

Автор — директор института РУССТРАТ

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