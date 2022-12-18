Торжество чуда и света

18 декабря в еврейских общинах мира начнут отмечать важнейший для иудеев праздник — Хануку. Он продолжается восемь дней и называется торжеством чуда и света.

В его основе лежат события II века до н.э., когда евреи смогли отстоять свою веру, а также вернуть себе главную святыню — Иерусалимский храм. Для освещения храма было необходимо зажечь менору — храмовый светильник. Однако подходящего масла для него должно было хватить только на один день, и тогда произошло то, что впоследствии стали называть ханукальным чудом: оставшееся масло прогорело восемь дней, пока не было сделано новое, ритуально чистое.

Мы посвящаем дни Хануки выражению благодарности Творцу за Его поддержку и за уроки, которые Он посылает нам. Ведь история Хануки в действительности служит уроком о том, как важно иметь веру в собственную правоту, когда она обоснована, и как важно суметь вовремя отстоять свои ценности.

Этот урок обладает настолько основополагающей ролью в еврейской традиции, что Ханука стала единственным праздником, заповедь которого мы специально исполняем в общественных местах на виду у множества людей: мы выходим зажигать большие восьмисвечные меноры на площадях и ставим обычную менору в окнах домов. А также существует обычай ставить светильник слева от входа в дом. При этом на дверном косяке каждого еврейского дома — с правой стороны — всегда находится мезуза — небольшой футляр со свитком, на котором записывают два отрывка из Торы. Получается, что в Хануку, когда человек приходит в свой дом или в гости, он становится между двух физически исполненных заповедей. Одна из них благословляет дом и его жителей, а другая освещает его внешнее пространство.

То есть заповедь восьми ее дней состоит в том, чтобы освещать именно внешнее пространство. Это может показаться по-своему странным: неужели мы считаем себя настолько внутренне освещенными и чистыми, что теперь можем взяться за других? Не следует ли взглянуть на себя, прежде чем «просвещать» ближних? На чем строится такое моральное право?

Объективно говоря, было бы действительно самонадеянным человеку считать, что у него есть право нести свет другим. Это очень серьезная миссия, полноценное призвание, требующее праведности и признания со стороны окружающих. Но всё же заповедь была дана. Что мотивирует нас исполнять ее демонстративно, даже если важность исторических событий очевидна сама по себе? Почему мы ставим задачу по распространению света впереди полного собственного исправления?

Проблема — а это действительно можно назвать философской или этической проблемой — лежит в скромности. Скромность почитается в иудаизме и считается необходимой чертой для каждого человека, но в то же время в чрезмерном объеме она способна подавить даже благое начало. Излишняя скромность зовется стеснительностью — состоянием, которое мешает полноценной жизни и, следовательно, неуместно при исполнении заповедей. Глава еврейских мудрецов Рабан Гамлиэль учил: «Не может стеснительный учиться».

Иудеям было заповедано в Хануку рассказывать о чуде, прославлять его и выказывать почет к свету. Любавичский Ребе в одном из своих ханукальных обращений сказал: «Ханукальные свечи не могут освещать только помещения дома, они также должны светить снаружи, во дворах и общественных местах, чтобы весь мир видел, как еще одна заповедь Всевышнего была исполнена, как был дан свет, который распространяется на весь мир». Всё это было бы невозможно, если бы мы стеснялись публично зажигать ханукии и с достоинством выражать радость.

Таким образом, мы обязаны при должной скромности найти причину нести по жизни свет. Если мы вновь обратимся к истории Хануки, то увидим, что для повторного освящения храма не подходил любой источник света, нужно было чистое оливковое масло. В параллель этому заметим, что и для исполнения заповедей нужна определенная доля духовной чистоты. Главным катализатором очищения в обоих случаях становится добрый помысел, желание поступить правильно. Масла в храме было ничтожно малое количество, но желание следовать своим традициям и вера в успех стали для людей подспорьем. Точно так же и первый шаг к жизни по заповедям — это искреннее желание исполнить хотя бы одну из них.

Когда Творец предложил евреям Тору у подножия горы Синай, они согласились принять ее, не спрашивая, что в ней сказано. Они ответили: «Наасэ вэ нишма», то есть «Сначала сделаем, потом поймем». Народ был готов принять обязанность и во всем согласовать свою жизнь со служением ей.

Такой принцип действует и в самом широком смысле: настрой человека по отношению к его жизни диктуется целями, которые он ставит перед собой. И если наша цель — улучшение себя, достижение духовной чистоты, то мы уже готовы к исправлению. Иными словами, когда мы берем на себя высокую миссию, то сама по себе задача нас преобразует. Любая ответственность, которую мы принимаем, во многом нас преображает. Даже самые высокие, кажущиеся недостижимыми цели могут быть поделены на шаги, соразмерные нашим силам.

Из этого видно, что мы духовно меняемся к лучшему и обретаем силу, когда становимся инструментом выполнения благой задачи. В этом заключается как один из ключевых уроков Хануки, так и моральная основа нашего права зажигать в ее дни свет: буквально — при помощи свечей — и переносно — в душах окружающих нас людей. Главное — поставить задачу, а силы для ее выполнения найдутся уже в процессе.

Поздравляю вас с наступающей Ханукой! Желаю, чтобы свет духовной чистоты коснулся каждого из вас и чтобы ощущение чуда было с вами на протяжении всех дней праздника!

Автор — глава Федерации еврейских общин России

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