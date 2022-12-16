В новый год со старой ставкой

На заседании совета директоров 16 декабря Банк России не сделал резких движений и сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. Напомню, что регулятор в октябре приостановил продолжавшуюся с апреля по сентябрь серию сокращений этого показателя, и её возобновления в декабре 2022 года мы не увидели.

Для возвращения к понижению процентной ставки ЦБ нужно гораздо больше объективных оснований, чем есть сейчас. С 1 декабря сразу на 9% были повышены тарифы ЖКХ, что вновь привело к росту инфляционных ожиданий населения, а также к увеличению цен. Так, если за весь ноябрь годовая инфляция, по данным Росстата, снизилась до 11,98%, оказавшись даже меньше прогнозного уровня, то за первые две недели декабря она подскочила выше 12,6%. И нельзя сказать, что эффект от подорожания коммунальных услуг уже учтен в потребительских ценах. Скорее всего, инфляционные ожидания, которые несколько замедлились в ноябре, снова начнут повышаться в начале 2023-го.

Также на рост инфляции в России может повлиять падение цен на нефть, способное снизить бюджетные доходы. Минфин уже прогнозирует их сокращение в 2023 году в среднем на 23% из-за введенных странами G7 «потолка цен» на российское сырье и эмбарго ЕС. Несмотря на то, что Urals в среднем торгуется на зарубежных рынках по цене выше $50 за баррель, «потолок цен» выступает среднесрочным риском для доходов госказны.

Соответственно, низкие цены на нефть могут вызвать ослабление рубля и последующий рост инфляции. По оценкам Международного энергетического агентства, в ноябре из-за ожидаемого «потолка цен» на российскую нефть, который был официально введен с 5 декабря, стоимость Urals понизилась, из-за чего российские нефтяные компании получили на $700 млн меньше доходов, чем в октябре. А значит, и государство получит меньше доходов в виде экспортных пошлин и налогов. Это приведёт к росту бюджетного дефицита и, соответственно, возможному повышению инфляции в первые месяцы 2023-го.

Несмотря на то, что для снижения ключевой ставки оснований, по моему мнению, у Банка России пока нет, также нет повода и для повышения этого показателя. Правительство и ЦБ прогнозируют, что в 2022 году инфляция в России не превысит 13%. И официальные оценки с очень высокой вероятностью оправдаются.

Проинфляционных факторов в экономике России сегодня мы видим больше, чем дезинфляционных. Но все они на самом деле сработают, если события не только в российской, но и в мировой экономике будут развиваться по наиболее негативному сценарию рецессии. Тогда может резко упасть спрос на нефть, в том числе — в странах Азии, в которые Россия перенаправляет экспортные потоки, и рубль обвалится, что значительно увеличит инфляционные ожидания. Однако если сработает другой сценарий, вероятность резкого роста инфляции в следующем году останется невысокой.

В январе и феврале, которые, по традиции, в России считаются наиболее «инфляционными», в ценах и ожиданиях населения будет отыгрываться декабрьское повышение тарифов ЖКХ. Но так как в течение всего 2023 года новой индексации, согласно заявлениям правительства, не будет, действие этого фактора по окончании I квартала 2023-го постепенно окажется учтенным в ценах. Нельзя также забывать, что в мире во многих странах, которые в 2022 году ужесточили монетарную политику, наблюдается замедление инфляции. Следовательно, импорт, который во втором полугодии 2022-го начал постепенно восстанавливаться, уже не окажется настолько подорожавшим, как это было весной.

Поэтому я считаю, что в начале 2023 года в России не будет резкого роста инфляции выше значений ноября — начала декабря 2022-го. Соответственно, для регулятора не имеет смысла повышать ключевую ставку, что окажется неблагоприятным для производственного сектора экономики, строительства и потребительского кредитования.

По прогнозам Банка России, в следующем году инфляция не превысит 5–7%. Думаю, что с учетом перечисленного выше рост цен может составить к концу 2023-го 6-8%. Соответственно, весной ЦБ может вернуться к снижению ставки, чтобы поддержать реальный сектор экономики. Таким образом, ключевая ЦБ РФ, согласно моему прогнозу, может к концу наступающего года понизиться до 6-6,5%.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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