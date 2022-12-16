Послы 27 стран Евросоюза согласовали девятый пакет санкций против России, сообщило чешское председательство. Утверждение состоится в пятницу с помощью письменной процедуры, то есть без дальнейшего обсуждения, передает телеканал «Известия». Еврокомиссия предлагает внести в черный список до 200 физических и юридических лиц. Евросоюз намерен запретить вещание четырех российских телеканалов, а также ввести ограничения на экспорт в нашу страну технологий для производства беспилотников.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.