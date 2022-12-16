Amazon снимет сериал по мотивам игры God of War

Amazon снимет сериал по мотивам игровой франшизы God of War. Проект запустили еще в марте 2022 года. Продюсером выступает снявший «Колесо времени» Рейф Джадкинс, передает телеканал «Известия». Сюжет нового сериала напишут сценаристы «Железного человека». Подробностей о составе актеров и начале съемок пока нет.

God of War — серия игр по мифам Скандинавии и Древней Греции.

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