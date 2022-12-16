В МИЦ «Известия» обсудят сотрудничество РФ и Китая по обеспечению стабильности в Афганистане
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- В МИЦ «Известия» обсудят сотрудничество РФ и Китая по обеспечению стабильности в Афганистане
20 декабря в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится круглый стол на тему: «Российско-китайское стратегическое взаимодействие в обеспечении безопасности в Афганистане после вывода войск США».
25 декабря — годовщина ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. Как сейчас в Афганистане складывается ситуация в области безопасности? Какие интересы у России, Китая и других внешних игроков? Каковы перспективы российско-китайского сотрудничества в обеспечении стабильности в Афганистане?
Участники:
- Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам;
- Гуань Гуйхай, исполнительный вице-президент Института международных и стратегических исследований Пекинского университета, директор Центра современных российских исследований Пекинского университета;
- Михаил Конаровский, чрезвычайный и полномочный посол России, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России, член РСМД;
- Чжао Хуашэн, специальный эксперт China Forum Центра международной безопасности и стратегии Университета Цинхуа.
В рамках круглого стола будет презентован доклад РСМД и Института международных и стратегических исследований Пекинского университета «Российско-китайское стратегическое взаимодействие в обеспечении безопасности в Афганистане после вывода войск США».
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.