Умерла певица Эльмира Сулейманова

В Набережных Челнах умерла певица, заслуженная артистка Татарстана Эльмира Сулейманова. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщил местный портал «Матбугат.ру» со ссылкой на баяниста Алмаза Рахимова.

По словам музыканта, прощание с Сулеймановой пройдет 17 декабря. В тот же день певица будет похоронена на кладбище «Молодежное».

Сулеймановой было 40 лет. Причину смерти артистки музыкант не назвал.

Сулейманова родилась 5 февраля 1982 года. В 2016 году Эльмира победила на ежегодной премии канала TMTV в номинации «Любовь зрителей». Певица многократно становилась лауреатом конкурса «Татарская песня». В 2018 году ей присвоили звание заслуженной артистки Республики Татарстан.