В Техасе разрешили сотрудникам школ носить оружие на уроки

Власти Техаса разрешили учителям носить оружие на уроки — об этом сообщил американский телеканал Fox News. Решение было принято по причине участившихся случаев нападений на педагогов и детей, передает телеканал «Известия».

В мае в техасской школе города Ювалде мужчина расстрелял 21 человека, в том числе 19 детей.

Часть родителей новую инициативу восприняли негативно, заявив, что она только увеличит угрозу для жизни и здоровья детей.

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