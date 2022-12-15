Два человека пострадали в массовом ДТП с грузовиком в Якутии

В Хангаласском районе Якутии в результате столкновения трех машин, в том числе грузовика, пострадали два человека. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 14 декабря на 78-м км автодороги «Умнас». Предварительно установлено, что 45-летний водитель Nissan X-Trail при повороте налево не уступил дорогу Toyota Wish, за рулем которой находился 28-летний автомобилист. От удара Toyota отбросило на встречку, где она врезалась в грузовик Scania под управлением 40-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Nissan. Оба получили травмы, но госпитализация им не потребовалась, мужчинам назначено амбулаторное лечение, пишет ИА SakhaNews.

В тот же день в Сахалинской области автобус «ГАЗ», в салоне которого находились 12 пассажиров, занесло на трассе и выбросило на встречку, где он столкнулся с легковой Honda Fit. Пострадали три человека.