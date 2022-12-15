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В Музее Победы представят выставку «Новый год сквозь года»

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Фото: пресс-служба Музея Победы
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Новогодняя выставка откроется в Музее Победы 20 декабря. Экспозиция будет посвящена праздничным традициям середины ХХ века. На ней представят елочные игрушки и новогодние украшения конца 1930–1950-х годов.

В выставку «Новый год сквозь года» войдет около 100 раритетов. Уникальность новой экспозиции в том, что здесь покажут не только экспонаты из фондов Музея Победы, но и украшения из личных коллекций, которые москвичи принесли в ходе акции «Принеси игрушку в Музей Победы».

Всего жители столицы передали на выставку около 50 подлинных предметов. Одна из самых интересных коллекций — москвички Ольги Колесниковой. Она передала для выставки около 20 новогодних украшений. Многими из них начали украшать елку еще в годы эвакуации во время Великой Отечественной войны, когда отец Ольги Сергеевны работал на заводе в Челябинской области. «Этими игрушками мы с братом с детских лет украшали домашние елки. Потом как-то перестали пользоваться, отправили на антресоли. Потом вспомнили, достали опять. Но я прочитала в газете об акции музея и решила, что пора им дать вторую жизнь, пусть все смотрят и любуются. И для меня это будет свидетельством того, что память об отце жива», — рассказала Ольга Колесникова.

Выставка расскажет о новогодних традициях нашей страны. «Елочные игрушки запечатлели жизнеутверждающие элементы советской эпохи. Благодаря новогодним украшениям можно проследить за самыми важными вехами в истории страны. Например, в конце 1930-х годов после премьеры фильма «Цирк» стали популярны фигурки на цирковую тематику, а наиболее часто встречающимися игрушками были звезды, фигурки зверей. В середине 1940-х — танки и самолеты, а после войны — игрушки в виде машинок, фонариков. Зачастую игрушки делали не на фабриках, а в кустарных мастерских», — рассказала заместитель директора Музея Победы по экспозиционно-выставочной работе Юлия Москвичева.

Вход на экспозицию будет свободный, также для детей в музее с 24 декабря по 8 января будет проходит новогодний исторический квест «Елка Победы».

Выставка будет работать до 20 января 2023 года.

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