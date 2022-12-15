Двое детей пострадали в ДТП в Волгоградской области

Женщина и двое детей получили травмы в результате ДТП в Волгоградской области. Автомобиль слетел с дороги и опрокинулся в кювет.

Авария произошла в ночное время в Октябрьском районе. По данным ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением на дороге, которая ведет из поселка Октябрьского в хутор Генераловский. За пределами проезжей части легковушка перевернулась.

В результате аварии пострадали 11-летняя девочка, 14-летний подросток и 49-летняя женщина, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру». Пострадавших доставили в больницу.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении легкового автомобиля и автобуса на трассе в Сахалинской области. Травмы получили три человека. По данным ГИБДД, водитель автобуса, в салоне которого находились 12 пассажиров, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.