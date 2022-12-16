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Баланс интересов

Программный координатор РСМД Милан Лазович — о том, почему Белград вряд ли откажется от курса на вступление в Евросоюз
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В последние годы, особенно с осени 2021-го, мы всё чаще наблюдаем периоды эскалации в Косово и Метохии (официальное название региона, которое использует Белград. — «Известия») — в его северной части, населенной преимущественно сербами. Нынешнее обострение, произошедшее в декабре, носит еще более серьезный характер. На фоне нескольких попыток новых переговоров сербского президента Александра Вучича с косовским премьером Альбином Курти при посредничестве ЕС, которые завершились провалом, на этот раз сербские власти не просто стягивают военные силы на юг страны к линии разграничения. Они ставят вполне законный, согласно резолюции 1244 СБ ООН, вопрос о вводе своего спецназа в Косово для защиты сербского населения.

Особый драматизм ситуация приобрела еще и за счет того, что 14 декабря албанцы фактически силой захватили власть в муниципалитете в Северном Косово, избрав албанских депутатов, не имеющих, мягко говоря, никакой поддержки сербов, которыми он по большей части и населен.

При этом сам по себе косовский вопрос остается краеугольным для членства Сербии в Евросоюзе. Напомним, что страна — кандидат на вступление в ЕС с 2012 года, она обозначила эту цель в своей внешнеполитической стратегии. От Сербии, однако, требуется официальное признание Косово, а также способствование нормализации двусторонних отношений.

Тем временем западные эмиссары всё чаще забывают о том, что у так называемой «республики Косово» также есть ряд обязательств по нормализации отношений с Белградом. Речь идет о набивших оскомину Брюссельских соглашениях 2013 года, согласно которым Приштина должна создать Сообщество сербских муниципалитетов и прекратить террор сербского населения в северной части Косово. Тем не менее это напрочь игнорируется косовскими властями, которые из раза в раз повышают градус напряженности, желая полностью выдавить сербов из края. Более того, власти в Приштине нарушают Вашингтонское соглашение от 2020 года, согласно которому Косово не может становиться членом международных организаций. Однако сейчас мы наблюдаем стремление Косово вступить в ЕС и подачу им официальной заявки на членство при полном содействии Запада.

На фоне всего происходящего в Сербии значительно снизилось стремление к вступлению в Евросоюз не только среди населения, где оно изначально не было очень высоким, но и на официальном уровне. Об этом говорил, в частности, Александр Вучич, по мнению которого, если провести референдум по этому вопросу, то как власти, так и подавляющее большинство населения выскажутся против присоединения к ЕС.

Причины — двойные стандарты политики Запада, «подрывная» деятельность по косовскому вопросу, жесткое давление по теме антироссийских санкций и разочарование в европейских перспективах в целом. Более того, едва ли Белград сможет выполнить предварительное условие — официальное признание Косово. Это остается абсолютной красной линией для сербских властей, причем для любых политических сил, которые потенциально могут прийти к власти — условно как для консерваторов, так и для либералов.

Что касается самого Косово, подавшего заявку на вступление в ЕС, однозначно можно констатировать, что вряд ли эта история закончится успешно, несмотря на безусловную поддержку Западом всех инициатив Приштины. Не стоит забывать, что пять стран ЕС не признают Косово: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом официальный Белград намерен оказывать влияние, прежде всего, на эти страны, чтобы блокировать заявку.

Кроме того, сам Запад также не заинтересован в дальнейшей серьезной эскалации ситуации или скатывании в вооруженный конфликт, поскольку это будет нести репутационные риски для Брюсселя, который постоянно твердит о «цивилизованном европейском решении» косовского вопроса. Если начнутся вооруженные столкновения, то это будет означать лишь одно: мирный план Запада потерпел полное фиаско.

На этом фоне невольно возникает вопрос: может ли Белград в итоге отказаться от объявленной ранее стратегической цели вступления в Евросоюз в условиях постоянного давления на Сербию по поводу антироссийских санкций и регулярного обострения в Косово? Скорее всего, нет, даже когда наблюдается нарастающее раздражение в сербском обществе и властных кругах. Сербия окончательно не готова ссориться с Брюсселем, несмотря на драматичную ситуацию в Косово и требование привести свою внешнюю политику в соответствие со стандартами ЕС.

Сербия сегодня демонстрирует неплохой экономический рост, при этом ее главные инвестиционные партнеры — государства Евросоюза (хотя важную роль играет, к примеру, Китай и ряд других стран). Если рассориться с Брюсселем, то высок риск остаться без дополнительной экономической помощи, а также пасть жертвой европейских санкций (например, за ввод сербских войск в Косово для защиты местного населения).

Потенциально такие санкции вкупе с американскими рестрикциями могут обрушить экономику страны и погрузить ее в жесткую международную изоляцию, что сегодня для Белграда смерти подобно, поскольку от партнеров с востока — России, Китая, Турции, ОАЭ — страна отделена европейскими государствами, не имея с ними границ. Таким образом, подобная изоляция может оказаться критичной. Поэтому наиболее вероятным представляется сценарий, при котором Сербия продолжит балансировать — искать решение косовской проблемы совместно с Брюсселем, но не переходя красных линий своей политики. Стратегия Александра Вучича за последние годы как раз демонстрирует подобный подход.

Автор — программный координатор Российского совета по международным делам

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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