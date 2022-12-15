Покинувшей Россию Siemens запросила российские радиочастоты

Дочерняя компания корпорации Сименс запросила радиочастоты у властей России. Об этом «Известия» узнали из материалов Госкомиссии по радиочастотам. Дополнительный диапазон необходим для работы систем лечения онкологических заболеваний и физиотерапевтических приборов, передает телеканал «Известия». По словам экспертов, это подтверждает, что компания рассчитывает остаться в нашей стране. При этом ведомства, в которые поступило обращение от филиала, поддержали предложение.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.