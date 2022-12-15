В МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция комитета ГД по строительству и ЖКХ
В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит пресс-конференция комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, посвященная итогам работы комитета в осеннюю сессию. «Известия» ведут прямую видеотрансляцию.
О восстановлении жилья и инфраструктуры на присоединенных к России территориях, о жилищных сертификатах для беженцев из Херсонской области, о программе модернизации ЖКХ в России, о новых законодательных инициативах на 2023 год рассказывают:
- Сергей Пахомов, председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
- Владимир Кошелев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
- Павел Качкаев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ;
- Роман Лябихов, первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.