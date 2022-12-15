Мистический триллер о ведьмах снимают на севере Карелии

На севере Карелии, в Костомукше, продолжаются съемки сериала в жанре «мистический триллер». Картина будет называться «Сны Алисы».

Предварительная дата выхода — лето 2023 года. Пилотную серию представили общественности еще в 2019 году на фестивале «Пилот», отмечает ИА «Карелinform».

Сюжет разворачивается в северном городе, из которого живым еще никто не выбрался. По легендам, в это место ранее ссылали ведьм. Те, кто пытался его найти, пропадали. В городе живет девочка Алиса, чьи кошмары сбываются.

Режиссером картины является Андрей Джунковский. В актерском составе — Алина Гвасалия, Екатерина Вилкова, Алексей Розин, Александра Ребенок.

Ранее в цифровой прокат вышел многосерийный триллер «Замерзшие», который тоже снимали в Карелии, в Сортавале. На российских платформах сериал уже назвали карельским нуаром.