Из Петербурга в Выборг запустят ретропоезд

Ретропоезд для туристов запустят из Санкт-Петербурга в Выборг. Об этом пишет «Петербургский дневник».

Состав «Лахта» будет отправляться в 8:30 с Финляндского вокзала со 2 по 8 января. Поезд будет останавливаться в Токсово, Кавголово, Орехово, на площадке Игоре и в Каменногорске, где можно будет пересесть на скоростную «Ласточку» до Сортавалы. Прибывать в пункт назначения он будет в 11:45.

Из Выборга в Петербург поезд будет будет отправляться в 17:30. Прибытие по расписанию — в 21:00, уточняет ИА FlashNord.

Как отметили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, что пассажиры состава смогут погрузиться в атмосферу позднего СССР. При этом в поезде будут современные комфортабельные туалеты и USB-розетки.