Киевский зонт

Почти не осталось сомнений, что Соединенные Штаты вскоре примут решение о передаче Украине первых батальонов дальнобойных комплексов ПВО MIM-104 Patriot. У США просто не осталось других способов обеспечить противовоздушную оборону своего союзника в долгосрочной перспективе.

Бывшие на вооружении ВФУ советские комплексы большой и средней дальности С-300 и «Бук-М1» не только на грани исчерпания боекомплекта. Они несут и тяжелые боевые потери от воздействия российских противорадиолокационных ракет и ударных беспилотников.

В Вашингтоне понимают, что если отдать небо над Украиной российским ВКС, вся система обороны противника будет обречена. Поражены авиацией будут не только важные тыловые объекты, но и артиллерия и прочие приоритетные цели в ближнем тылу. Именно поэтому США придется пойти на шаги, казавшиеся раньше немыслимыми.

Современные системы ПВО, которые передают Украине европейские члены НАТО немногочисленны и не имеют нужной дальности, чтобы прикрыть не только линию фронта, но и основные узлы тыловой инфраструктуры. Устаревшие ЗРК Hawk — плохой аргумент в современных условиях. Без нескольких батарей Patriot вряд ли возможно говорить о возможности защиты хотя бы одной только киевской городской агломерации от крылатых ракет.

Пока не известно, какой из вариантов американской системы ПВО/ПРО будет передан Киеву. Более старые модификации с ракетами PAC-2 ориентированы в основном на поражение беспилотников, самолетов и вертолетов. Более современный и дорогой PAC-3 предназначен прежде всего для уничтожения баллистических ракет, но может применять также обычные PAC-2.

Украину особо интересует именно современный вариант. Не случайно 12 декабря спикер ВВС Украины Юрий Игнат в интервью немецким СМИ жаловался, что у них нет никаких средств для борьбы с российскими баллистическими ракетами, такими как «Искандер». Киев и раньше не скрывал желания заполучить PAC-3. Исключать, что они добьются своей цели — нельзя.

Продажа или временная передача батальонов современных модификаций Patriot — типичный для США шаг помощи своим ближайшим союзникам. Их батальоны предоставлены Южной Корее и Японии, Израилю и Саудовской Аравии. С 2014 года активизировалось создание пояса ПВО вдоль границ с Россией и Белоруссией. Эти комплексы получала не только Польша, но и Румыния. Мечтают об их размещении и в государствах Прибалтики.

Израиль неоднократно применял Patriot на практике для поражения самолетов и беспилотников. Но, пожалуй, больше всего в последние годы «Патриотам» пришлось повоевать в Саудовской Аравии. Йеменские повстанцы-хуситы неоднократно обстреливали военные и нефтяные объекты королевства низкотехнологичными, но дальнобойными крылатыми ракетами и дронами-камикадзе. Далеко не всегда такие атаки удавалось отразить. Достаточно вспомнить остановку завода компании Aramco в сентябре 2019 года после налета беспилотников, заблокировавшую пять процентов мировых поставок нефти. В условиях современных боевых действий на территории Украины американским ЗРК придется еще труднее.

Базовой тактической единицей MIM-104 Patriot является батальон. В каждый из них помимо центрального командного пункта включены четыре-шесть батарей по шесть пусковых установок на четыре ракеты каждая. Кроме того, в каждой батарее есть собственный радар обнаружения и подсветки целей, мобильная электростанция и множество вспомогательного оборудования. В такой громоздкой структуре — слабость американской системы. Для ее развертывания требуется до часа. Это сильно уступает показателями не только российских мобильных ПВО, таких как С-300 и С-400, но и наиболее современных западных.

На территории Украины ПВО не будет действовать в «тепличных» условиях Ближнего Востока. «Патриотам» впервые придется постоянно маневрировать и работать в то время, когда противник будет за ними охотиться с применением всех средств: от противорадиолокационных ракет до гиперзвукового оружия. Выживаемость их батарей может оказаться ниже, чем у старых С-300.

Другая проблема для Киева — сроки освоения сложнейшего комплекса. От объявления о планах передачи до фактического появления на Украине пройдет немало времени. В отличие от простой гаубицы M777 полноценный цикл подготовки на «Патриоты» занимает много месяцев. В особенности это касается обучения офицеров и постижения ими тактических приемов. Не случайно очень многие государства вынуждены годами полагаться на «взятые взаймы» батальоны из состава Вооруженных сил США с полностью американским персоналом. По понятным причинам, на Украине такой вариант невозможен. Поступление новой техники придется растягивать по времени.

Несмотря на все недостатки и сложности, переход на «Патриоты», «Хоки» и новые комплексы с ракетами AIM-120 снимет для Киева проблему с боеприпасами для их ПВО. Уже нельзя будет надеяться на исчерпание их запасов в арсеналах. Поэтому нашим военным придется вспоминать методички по уничтожению натовских комплексов ПВО и их радаров.

Впрочем, именно противостоянию таким комплексам учились целые поколения советских и российских военных летчиков. Вооружение и оборудование нашей авиации рассчитано тоже прежде всего на противодействие их радарам. Так что сюрпризом возможности таких ЗРК для наших военных не станут.