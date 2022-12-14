Лавров уверен, что страны ЕАЭС скоро уйдут от расчётов в долларах США

Лавров уверен, что страны ЕАЭС скоро уйдут от расчётов в долларах США

2022-12-14 16:47:34

2022-12-14 16:47:34

2022-12-14 16:47:34

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