Театр одного менеджера

Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров собрал в эти дни в Москве более 500 участников из 300 театров России — директоров, администраторов, продюсеров, маркетологов, PR-менеджеров и так далее. Тысячи коллег смотрели выступления спикеров онлайн. В 2019 году, когда мы только запускали первый фестиваль, я написал для «Известий» колонку, где обозначил некоторые проблемы театральной отрасли и выразил надежду, что подобный проект сможет решить хоть какую-то из них часть. Сегодня я ее перечитал и попытался сравнить, чего же удалось нам добиться за эти годы, а что еще предстоит сделать.

Первое, на что хочу обратить внимание: XIX век в российском театре был за артистом, XX — за режиссером. Вполне вероятно, что век XXI будет за продюсером. Если мы проследим ситуацию последних пяти лет и динамику процесса, то — хотелось бы нам того или нет — российский репертуарный театр движется к тому, чтобы стать продюсерским.

Мы видим, что нет того количества художественных руководителей, которые необходимы театрам Москвы и Петербурга, не говоря уже о регионах. Нет достаточного числа молодых режиссеров, которые были бы готовы взять на себя такую ответственность. Логично, что режиссеру интереснее и творчески выгоднее прийти в готовый театр, поставить спектакль и уйти. Художественный руководитель, главный режиссер — это ведь не только про творчество. Это и великое множество административных задач, и понимание, как заработать деньги для театра, где найти спонсоров. А еще: как помочь актрисе устроить ребенка в детский сад, как помочь актеру получить кредит, в каких условиях сотрудники театра живут, какая у них зарплата и т.д. Если ты главный режиссер, если ты называешь себя первым лицом театра — то уж извини, ты должен и этими проблемами заниматься.

Одна из первейших задач фестиваля: разбудить тех молодых людей, кто сегодня влюблен в театр и уже занимается театральным делом на различных административных должностях. Мотивировать, воспитать из них крепких хозяйственников и взрастить в них продюсеров. Кто такой продюсер? Это человек, который обязан обладать определенной художественной насмотренностью, вкусом. Он должен не только разбираться в финансовых, хозяйственных вопросах, но и знать законодательство в сфере культуры, менеджмент и маркетинг. Он должен также постоянно ходить в различные театры, смотреть спектакли разных режиссеров.

Таких готовых специалистов сейчас — совсем немного. Потому мы часто слышим фразу: «Скамейка запасных пуста». И в то же время ВФТМ, благодаря премии, которую мы вручаем участникам за наиболее интересные реализованные театральные проекты, открывает такие имена. Например, можно вспомнить Андрея Соколова, который получил премию как один из перспективных руководителей. Раньше он возглавлял подмосковный театр «ФЭСТ». Благодаря нашему фестивалю его заметили в Департаменте культуры Москвы и пригласили на должность директора еврейского театра «Шалом». Сейчас мы можем видеть, как начала меняться обстановка в этой культурной институции в лучшую сторону.

Безусловно, за три года, прошедшие с первого ВФТМ, есть улучшения и в законодательной базе, касающейся культуры — той области, которая традиционно взывает массу вопросов, споров и слез со стороны театрального сообщества. Взять хотя бы тот факт, что театрам на законодательном уровне разрешили сдавать помещения под буфеты и обслуживание зрителей на внеконкурсной основе. Были приняты поправки в федеральный закон о контрактной системе в сфере госзакупок (44-ФЗ). Был ряд очень хороших законодательных инициатив, выдвинутых театральным сообществом и услышанных властями.

При этом по-прежнему остро стоит проблема взаимоотношений учредителей и учреждений. Будет ли это тотальный контроль со стороны чиновников или мы уже наконец-то начнем двигаться в сторону доверительных отношений?! Представители региональных театров рассказывают, какие функции берут на себя чиновники из местных министерств и департаментов культуры, администрации области, края, города — до абсурда ведь доходит!

Директор театра без согласования с органами власти не может в штатном расписании поменять должность электрика на сантехника. В такие моменты я пытаюсь понять одно: кому это интересно, у кого столько свободного времени?! Более того: в некоторых регионах руководителей театров наказывают за перевыполнение государственного задания! Или такой пример: чиновники ставят региональному театру задачу по наращиванию аудитории. При этом совершенно не отдают себе отчета, что эти показатели могут быть ограничены количеством мест в зале и возможностями труппы. В некоторых регионах от театров требуют заранее присылать список пьес, которые они будут ставить, а также режиссерские экспликации до начала работы над постановкой. При этом чиновникам невдомек, что творчество не поддается такому планированию: даже режиссер, когда начинает фантазировать, сочинять спектакль на основе текста пьесы или инсценировки, не знает, что в итоге получится. К тому же театр не может всегда на-гора выдавать спектакли, которые станут хитами.

Если есть победы, то рядом с ними будут и неудачи, это нормальная творческая жизнь. И чиновники в регионах этого зачастую не понимают. Вместо рабочей процедуры согласования, всё превращено в процедуру получения разрешения или запрета, что, с моей точки зрения, абсолютно неправильно.

За эти годы ВФТМ вырос в профессиональную площадку, объединившую огромное количество коллег. Мы создали чат ВФТМ, где уже несколько тысяч участников. Люди обсуждают совместные проекты, планируют обменные гастроли, помогают решать друг другу вопросы административного и юридического характера. Наш форум построен на практике. Каждый спикер говорит о нескольких вещах: я придумал проект, вот так мы его реализовали и в итоге получили такой-то результат. Театральные менеджеры, наслушавшись разных идей, которые уже воплотили коллеги, берут их на вооружение и пытаются приспособить под свои коллективы. Когда восемь лет назад мы открыли площадку Арт-кафе в Театре Вахтангова, то такой проект был для всех в диковинку. Для нас это тоже был новый шаг, мы рисковали, так как не знали, воспримет ли зритель подобный формат. Сейчас мы видим, что история прижилась и полюбилась. Более того, сегодня почти во всех театрах появились подобные площадки.

В заключение я бы хотел обратить внимание ровно на ту же мысль, которую высказывал в 2019 году: «от нас зависит, кто завтра будет управлять театрами в России — прагматики, видящие в наполненных залах лишь денежные знаки, или люди, понимающие, что во главе театра стоит художник, которого необходимо свести со своим зрителем?» Весь парадокс заключается в том, что даже при очевидном движении театра в сторону продюсерского, главным всё равно будет художник, ибо без творца пропадает сама суть театра.

Говорить о том, в какую сторону сегодня склонилась чаша весов в этом вопросе — преждевременно. Эта мысль еще должна перевариться у всех в голове, стать некой доминантой развития театра, потому что в культуре и искусстве нельзя всё мерить деньгами. Нужно понимать, что даже самый успешный спектакль нельзя играть по пять раз в месяц, так как репертуар должен состоять из разных названий и жанров. Если наоборот — спектакль продается не так, как бы хотелось, но при этом дорог и ценен с художественной точки зрения, — то его не нужно снимать, а напротив, стараться всячески поддерживать. Это непростой, часто индивидуальный поиск золотого сечения, к которому нам всем постепенно предстоит прийти.

Автор — заслуженный деятель искусств РФ, директор Театра Вахтангова

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