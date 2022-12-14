Спортзал лицея имени Данилова отремонтировали в Уварово

В городе Уварово в Тамбовской области отремонтировали спортзал первого корпуса лицея имени А.И. Данилова. Церемония открытия состоялась во вторник, 13 декабря, сообщает региональное правительство.

В спортзале отремонтировали полы, потолок, раздевалки, тренерскую комнату. Также было закуплено новое оборудование, включая гимнастические скамейки, шведские стенки, баскетбольные щиты и другое.

Работы прошли в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование», пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру». Их стоимость составила более 3 млн рублей.

Всего в 2022 году в Тамбовской области привели в порядок четыре школьных спортзала. Общий объем финансирования составил 12,4 млн рублей, данные средства были выделены по нацпроекту.