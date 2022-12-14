Банки выступили против передачи в госбазу всей биометрии клиентов

Банки раскритиковали новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Кредитные организации подготовили замечания к законопроекту о новых требованиях к работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Он был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2022 года. Письмо с позицией банков Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму (документ есть у «Известий»).

В первую очередь, банки предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными — сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д.

Летом 2022 года Госдума (ГД) приняла норму, согласно которой банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, эта норма тоже присутствует.

Однако, такие действия подрывают доверие россиян к биометрическим системам, считают в НСФР. И поэтому в документе, переданном в ГД, предложили при втором чтении закона запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.

Во-вторых, авторы замечаний считают недопустимым снижение требований к качеству образцов, передаваемых в ЕБС. В частности, проектируемые в настоящее время требования Минцифры допускают использование разных по качеству данных.

Например монохромных фотографий в 8-битовом цветовом пространстве (проще говоря — черно-белых фото в плохом разрешении), что в 65 тыс. раз ухудшает цветопередачу образца изображения относительно действующих стандартных требований ЕБС. Это может привести к снижению качества распознавания при работе с системой.

В-третьих, кредитные организации выступают против расширения перечня биометрических данных, которые необходимо передавать в ЕБС. Законопроект формально предусматривает передачу в ЕБС вообще любых биометрических сведений. Например, записи телефонных разговоров клиентов с колл-центрами или отпечатков вен ладони, которые используются для доступа в индивидуальную банковскую ячейку, подчеркивается в письме НСФР в Госдуму.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Личные поданные: банки против передачи в госбазу всей биометрии клиентов