Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ отразили пять атак украинских боевиков на купянском направлении
Мир
Пушилин рассказал о продаже поставляемого Украине оружия на черном рынке
Мир
Более 200 рейсов отменят в аэропортах Парижа из-за ожидаемого снегопада
Происшествия
В Уссурийске пострадал человек в результате взрыва газа в гараже
Мир
МИД Нидерландов заявил о необходимости вдвое увеличить поставки оружия Украине
Мир
Пентагон опроверг военную активность Белоруссии у границы с Украиной
Мир
МИД Франции оценил объем общей помощи Украине почти в €1 млрд
Мир
Минюст Грузии обвинил Саакашвили в «симуляциях»
Здоровье
В больницах Санкт-Петербурга ввели масочный режим из-за гриппа и ОРВИ
Мир
Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок по Перу
Мир
Пентагон опроверг незаконное использование поставленного Украине западного оружия
Мир
Виктор Бут заявил о нежелании судиться с властями США

Банки выступили против передачи в госбазу всей биометрии клиентов

0
Фото: РИА Новости/Sputnik/Асатур Есаянц
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банки раскритиковали новые требования к работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Кредитные организации подготовили замечания к законопроекту о новых требованиях к работе с Единой биометрической системой (ЕБС). Он был принят Госдумой в первом чтении в ноябре 2022 года. Письмо с позицией банков Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму (документ есть у «Известий»).

Списать с лиц: платежи по лайт-биометрии станут доступны с марта 2023-го
Какие операции россияне смогут проводить по слепкам лица и голоса, зарегистрированным на смартфоне

В первую очередь, банки предлагают восстановить безусловный контроль граждан за своими биометрическими данными — сканами лица, отпечатками пальцев, голосом и т.д.

Летом 2022 года Госдума (ГД) приняла норму, согласно которой банки могут передавать всю эту информацию в ЕБС без предварительного согласия клиентов, лишь уведомив их. Норма вступает в силу с 1 марта 2023 года. В законопроекте, принятом в ноябре и регламентирующем деятельность ЕБС, эта норма тоже присутствует.

Однако, такие действия подрывают доверие россиян к биометрическим системам, считают в НСФР. И поэтому в документе, переданном в ГД, предложили при втором чтении закона запретить передачу слепков лица и голоса из кредитных организаций в ЕБС без предварительного согласия клиентов.

Во-вторых, авторы замечаний считают недопустимым снижение требований к качеству образцов, передаваемых в ЕБС. В частности, проектируемые в настоящее время требования Минцифры допускают использование разных по качеству данных.

Например монохромных фотографий в 8-битовом цветовом пространстве (проще говоря — черно-белых фото в плохом разрешении), что в 65 тыс. раз ухудшает цветопередачу образца изображения относительно действующих стандартных требований ЕБС. Это может привести к снижению качества распознавания при работе с системой.

В-третьих, кредитные организации выступают против расширения перечня биометрических данных, которые необходимо передавать в ЕБС. Законопроект формально предусматривает передачу в ЕБС вообще любых биометрических сведений. Например, записи телефонных разговоров клиентов с колл-центрами или отпечатков вен ладони, которые используются для доступа в индивидуальную банковскую ячейку, подчеркивается в письме НСФР в Госдуму.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Личные поданные: банки против передачи в госбазу всей биометрии клиентов

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022