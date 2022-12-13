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60 тыс. новых авторов и рост времени в ленте на 30%: контентная платформа ОК в 2022

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальная сеть Одноклассники подводит итоги контентной платформы в 2022 году. Общее число групп авторов и медиа в соцсети в этом году выросло более чем на 60 тыс. При этом ОК значимо перераспределили показы в своей ленте в пользу авторского уникального контента: их доля в ленте выросла за год в 1,5 раза. Это положительно сказалось на потреблении пользователей: проводимое время в ленте соцсети выросло на 30%.

Весь год ОК активно поддерживали создателей контента в соцсети, выстроили команду по работе с авторами и представили несколько программ монетизации и продвижения групп. ОК также перезапустили систему рекомендаций с фокусом на авторском контенте. Алгоритмы подбирают аудиторию для каждой уникальной публикации. Это позволило группам увеличить свой охват и таким образом привлечь больше аудитории с релевантными интересами. В итоге суммарный охват групп авторов и медиа в ОК вырос за год на 55%.

Существенные изменения коснулись ленты новостей ОК. Теперь лента пользователей поровну делится между контентом друзей и публикациями групп. Доля авторов и медиа в ленте за год выросла в 1,5 раза – с 31 до 46%. В итоге количество публикаций групп, которые попадают в ленту пользователей, выросло в шесть раз, а пользователи проводят в ленте больше времени – +30% по сравнению с прошлым годом.

В мае ОК представили умный алгоритм «Молния» для лучших новых групп, который помогает им набрать первую лояльную базу подписчиков в соцсети. За полгода с момента запуска поддержку «Молнии» получили 2500 групп, которые суммарно собрали более 3 млн подписок. В течение этого времени приток новых авторов в ОК и их охват постоянно увеличивался: суммарная аудитория контента групп в «Молнии» за эти месяцы выросла в пять раз, а средний охват каждой группы – в четыре раза.

В сентябре 2022 года Одноклассники масштабно обновились в рамках нового позиционирования соцсети и представили новый контентный раздел «Увлечения». Это позволило тематическим группам в ОК получить дополнительную релевантную аудиторию. В частности, просмотры видео групп авторов и медиа в «Увлечениях» за три месяца выросли на 70%. К запуску сервиса ОК привлекли более 200 топ-блогеров рунета с контентом про различные хобби. Самыми растущими среди них стали блог Борщ (+73 тыс. подписчиков), группа Евгении Полевской Это Просто (+69 тыс. подписчиков), автоблогер Настя Туман (+32 тыс. подписчиков), блог Шебби-Шик (+29 тыс. подписчиков) и группа Миса и Лёлик (+23 тыс. подписчиков).

Весь полученный охват группы в ОК теперь могут конвертировать в заработок. В этом году в соцсети появилось две новых программы монетизации, которые позволяют зарабатывать на просмотрах видео и на показах любого контента в ленте пользователей. Благодаря этому число авторов, которые монетизируют свой контент в ОК, выросло в два раза.

Отдельно ОК продолжили активно работать с сегментом федеральных и региональных СМИ. В разделе «Рекомендации» появилась отдельная вкладка «Новости», а аудитория медиа растет с помощью совместных спецпроектов с платформой. В итоге за год общий охват более 700 федеральных и более 400 региональных медиа, публикующих контент в ОК, увеличился на 82%. Растет и лояльная аудитория СМИ в соцсети: количество уникальных подписчиков таких групп превысило в этом году 24 млн человек.

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