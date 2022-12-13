Евгений Малкин стал первой звездой в матче с Dallas Stars

Евгения Малкина признали первой звездой матча с Dallas Stars. Pittsburgh Penguins принимали гостей на стадионе PPG Paints Arena. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Решающим стал гол Малкина, забитый на последней минуте. Для россиянина шайба оказалась 79-й победной в составе Pittsburgh Penguins, передает телеканал «Известия». В результате Евгений Малкин обошел чеха Яромира Ягра по количеству шайб, которые стали победными. Лидирующую позицию занимает форвард Сидни Кросби. На счету канадского хоккеиста 83 победных гола.

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