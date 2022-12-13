Ледовую переправу через реку Сура открыли в Нижегородской области

В Нижегородской области открыли ледовую переправу через реку Сура. Она расположена в Пильнинском районе и связывает регион с Чувашской Республикой.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, переправа Наваты — Шумерля будет работать круглосуточно. На ледовом поле действует пропускной режим, за его соблюдением следят дежурные.

Как уточняет ИА «НьюсНН», на дороге есть спасательное оборудование, на обоих берегах установлены шлагбаумы и светофоры для организации движения.

Выезд на лед разрешен технике грузоподъемностью до 3 т, скорость движения ограничена 10 км/ч. Для безопасности автомобилистов регулярно проводятся замеры толщины ледового полотна.