Умер президент кинофестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев

Президент выборгского кинофестиваля «Окно в Европу», российский кинокритик, киновед, кинопродесер и педагог Армен Медведев скончался во вторник, 13 декабря, на 85-м году жизни. Об этом информировала пресс-служба Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК).

«Да, он умер. Михаил Леонидович Агранович только что сообщил», — заявили в пресс-службе ТАСС во вторник, 13 декабря.

Армен Медведев родился 28 мая 1938 года в Москве. Он работал главным редактором журнала «Искусство кино», являлся главой Госкино РФ, преподавал во ВГИКе.

На протяжении длительного времени Медведев занимал пост президента ежегодного национального кинофестиваля «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 1993 года.

Медведева также наградили призом «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие кино в России.