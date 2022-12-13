Умер автор музыки к «Твин Пиксу».

Умер Анджело Бадаламенти — автор музыки к «Твин Пиксу». Кинокомпозитору было 85 лет, о причине смерти не сообщается. Бадаламенти наиболее известен сотрудничеством с Дэвидом Линчем, передает телеканал «Известия». Композитор написал музыку к кинокартинам «Синий Бархат», «Дикие Сердцем», «Простая история» и многим другим. Бадаламенти работал совместно с Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Полом Маккартни, Ширил Бэсси и другими музыкантами.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.