Новая строка появится в платежках за жилищно-коммунальные услуги

В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка — оплата установки, замены и поверки «умных» счетчиков. Управление приборами передадут от жителей ресурсоснабжающим организациям, передает телеканал «Известия». Услуги могут включить в квитанции, пояснили специалисты. Мера позволит бороться с мошенничеством, а также повысит прозрачность сферы ЖКХ. Нововведение уменьшит общие траты граждан, считают эксперты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.