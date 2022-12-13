Собрать бумагу: как уход с биржи поможет «Детскому миру»

В ноябре ПАО «Детский мир» объявило о планах провести реорганизацию компании — перевести ее из публичной в частную. Сейчас 100% акций ритейлера торгуются на бирже, и инвесторы должны будут проголосовать за трансформацию. Даже если большинство акционеров ее не одобрят, ДМ продолжит искать доступные способы реорганизации бизнес-модели. Компания планирует выкупить акции по цене выше текущей рыночной. По мнению экспертов, реорганизация — оптимальное решение в сложившихся обстоятельствах. Экономические и политические факторы оказывают на рынок ритейла серьезное влияние, и изменение формы собственности обезопасит ДМ от многих рисков. Как уход с биржи способен помочь «Детскому миру» — в материале «Известий».

Ситуация на рынке ритейла

В 2022 году российский ритейл столкнулся с беспрецедентными вызовами. Западные санкции, уход иностранных брендов из России и, как следствие, разрушение логистических цепочек — с одной стороны, инфляция и падение покупательской способности — с другой.

Всё это привело к падению спроса на товары и массовому закрытию магазинов, в том числе и в сегменте детских товаров.

«В связи с последними событиями, усложнением логистики, изменением цепочек поставок, везде растут цены, тут ничего не поделаешь. И платежные системы по-другому работают, приходится перестраиваться», — отмечает в беседе с «Известиями» эксперт по розничной торговле и потребительскому рынку Елена Комкова.

За последние два года закрылось около 500 магазинов детских товаров, а новые открываются неохотно — в том числе из-за конкуренции с маркетплейсами.

В связи с ростом цен, а также на фоне падения рождаемости спрос на детскую одежду и игрушки снизился: посещаемость оставшихся магазинов в этом сегменте упала на 25%.

«Детский ритейл переживает те же сложности, что и другие торговые компании: уходят западные бренды, им на смену приходят российские и турецкие производители», — говорит руководитель практики инвестиционного консалтинга и оценки группы «Деловой профиль» Юлия Белогорцева. Пандемия дала мощный толчок развитию онлайн-продаж и вслед за ними — крупным маркетплейсам, таким как Ozon и Wildberries. По мнению специалистов, торговые площадки будут всё больше вытеснять классический ритейл, если последний не подстроится под тренды.

«Интернет — еще один канал продаж, поэтому весь крупный ритейл уже не первый год занимается развитием своих онлайн-площадок, в том числе «Детский мир». Если его стратегия позволит, то он как крупный игрок, который имеет собственные торговые марки, может продавать товары через сторонние маркетплейсы. Компания, насколько я знаю, и в этом направлении тоже работает» , — пояснила Комкова.

Но пока доля онлайн-продаж в общем объеме у ДМ составляет лишь 31%. Основную часть товаров компания продает в магазинах.

С учетом всех этих факторов, продажи «Детского мира» будут неизбежно падать, а цена акций едва ли восстановится до уровня 2021 года, полагают опрошенные эксперты. Скорее, наоборот, бумаги еще больше подешевеют. К тому же в публичном пространстве ДМ остается уязвимым для поглощения, подчеркнул член правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Сергей Илюха.

Процесс реорганизации

Голосование акционеров ДМ на ВОСА должно пройти 29 декабря. Если владелец ценных бумаг не примет в нем участие или выскажется против реорганизации, то компания предложит выкупить акции по 71,5 рубля за штуку. «Данная цена рассчитывалась как средневзвешенная цена акций ПАО «Детский мир», определенная по результатам торгов на Московской бирже за один месяц, предшествующий дате публикации релиза о планируемых решениях», — отмечается в пояснении ритейлера.

Эта стоимость сейчас выше рыночной. На Мосбирже акции ДМ торгуются на уровне 68–69 рублей. Из-за законодательных ограничений компания может потратить на выкуп ценных бумаг не более 10% стоимости своих чистых активов, то есть примерно 1,6 млрд рублей. Акционеры, которые не примут участия в выкупе, остаются владельцами акций ПАО «Детский мир».

Следующий этап реорганизации — это выделение из компании дочерней структуры — ООО «Детский мир». Она должна будет получить ключевые операционные активы компании. Акционеры, которые не предъявляли свои бумаги к выкупу (или ДМ их не выкупил), смогут обменять их на доли в капитале ООО «Детский мир».

На последнем этапе ООО «Детский мир» сделает всем акционерам с бумагами ПАО «Детский мир» на руках предложение об их выкупе. Цена будет не ниже 71,5 рубля за штуку — уровня, который планируется использовать для выкупа несогласных или воздержавшихся акционеров по итогам ВОСА.

По мнению управляющего директора департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константина Асатурова, планы ДМ реорганизовать бизнес могут объясняться двумя причинами. Первая связана с тем, что значительная часть владельцев акций — иностранные компании. С учетом санкций и ограничений это сильно усложняет корпоративное управление. Кроме того, ритейлер может стремиться сделать бизнес более гибким и закрыть часть информации о деятельности в ожидании сложных времен, добавляет Асатуров.

«Реорганизация позволит тем, кто хочет постоянно заниматься этим бизнесом, увеличить свое присутствие в капитале компании. А для заинтересованных в сохранении инвестиций в публичные компании реорганизация «Детского мира» дает прекрасную возможность продать акции по ценам, близким к уровню 2021 года, и проинвестировать в бумаги других отечественных компаний сектора ритейл, торгующиеся с более дешевыми оценочными мультипликаторами», — отметил Сергей Илюха.