Реклама
Прямой эфир
Мир
Британия из-за забастовок потеряла наибольшее число рабочих дней с 1990 года
Мир
Эстонской компании Operail запретили перевозить российские грузы
Армия
ВСУ продолжают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости
Армия
В Кремле исключили вывод войск ВС РФ с Украины до конца года
Мир
Великобритания ввела новые санкции против России
Культура
Григорий Лепс анонсировал новогодний концерт со столиками за 900 тыс. рублей
Политика
В Кремле считают приоритетом для власти восстановление мирной жизни Донбасса
Общество
В Москве отметили аномальный рост спроса на плащи и галоши
Мир
Глава ЕК пообещала Украине миллионы лампочек
Авто
Лукашенко похвалил российские автомобили Aurus
Общество
Сейф с 11 млн рублей пропал после пожара на складе цветов в Москве
Политика
В Кремле опровергли информацию о планируемом на 27 декабря послании Путина

Видео. Песков прокомментировал предложенные Зеленским «три шага к миру»

0
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022