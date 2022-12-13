Две школы будут построены в Домодедово в 2024 году

Проектирование двух новых школ завершили в подмосковном Домодедово. Учреждения будут построены в 2024 году.

По данным министерства строительного комплекса региона, уже заключены договоры на проведение экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Обе школы будут построены за счет бюджета.

Учреждение на улице Макаренко будет рассчитано на 550 мест. Школа в ЖК «Домодедово парк» примет 825 детей. В зданиях организуют учебные классы, мастерские, помещения для кружков, лаборантские, спортивные залы, а также столовые с пищеблоком полного цикла. Учреждения адаптируют для детей с ограниченными возможностями.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах в Татарстане построят школу, рассчитанную на 1,5 тыс. учеников. Учреждение появится в 34-м микрорайоне в 2023 году.