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Производство туалетной бумаги наладят в ТОР «Хабаровск»

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На территории опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» Новая бумажная компания займется производством высококачественных салфеток и туалетной бумаги из вторичного сырья. Новый комбинат должны ввести в эксплуатацию в III квартале 2023 года.

Планируется, что в год предприятие будет производить до 3 тыс. т продукции для реализации на Дальнем Востоке по ценам, ниже рыночных. В соответствии с соглашением с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики в проект вложат 24 млн рублей и создадут 80 рабочих мест, пишет ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

По словам директора Новой бумажной компании Алексея Прокудина, цель проекта — создание эффективного производственного предприятия, предлагающего высококачественную бумажную продукцию повседневного спроса, доступную для потребителей.

Сырьем станет макулатура, а именно старые газеты, офисная бумага, упаковочная бумага, тетради и картон. Поставлять ее будет местная компания, основной оператор по сборке макулатуры в Хабаровском крае. Преимуществами изготовления гигиенической продукции из макулатуры являются доступность, низкая стоимость сырья и улучшение экологической ситуации, приводит слова главы компании Vostokmedia.

Кроме того, высокую конкурентоспособность проекта обеспечит применение преференций и льгот режима ТОР. Речь идет о сниженных с 30 до 7,6% страховых взносов на 10 лет, нулевых налогах на прибыль и имущество в первые пять лет.

На данный момент резиденты ТОР «Хабаровск» реализуют по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики 56 проектов. В экономику региона вложено почти 15 млрд рублей, создано более 1,7 тыс. рабочих мест.

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