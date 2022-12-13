Движение по двум трассам ограничили из-за метели в Алтайском крае

Движение автобусов и грузовиков ограничили в Алтайском крае из-за плохой видимости. В регионе наблюдаются низовые метели.

По данным «Алтайавтодора», ограничения введены на участке трассы К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области, а также К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан. Об этом сообщает altapress.ru.

МЧС рекомендует жителям региона воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов до конца суток. Скорость ветра достигает 17–22 м/с, на юго-востоке — до 27 м/с. В Алтайском крае действует штормовое предупреждение.

Ожидается, что 14 декабря в регион вернутся морозы до –42 градусов.