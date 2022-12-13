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В мае начнется чемпионат России по дрэг-рейсингу RDRC 2023

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Фото: ROSGONKI/Росгонки
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Чемпионат России по дрэг-рейсингу — это соревнования между самыми мощными и быстрыми автомобилями на параллельное ускорение на дистанции в четверть мили. Дрэг-рейсинг можно по праву считать одной из самых захватывающих гонок: автомобили менее чем за 7 секунд пролетают дистанцию 402 м со скоростью более 300 км/ч.

Сезон RDRC-2022 прошел ярко, насыщенно и показал высокий интерес любителей автоспорта к данному виду соревнований. И в следующем году организаторы объявляют восемь гоночных событий, семь из которых состоится традиционно на трассе RDRC Racepark в подмосковном Быково и одно — на трассе автодрома в городе Грозный.

Каждый этап чемпионата России по дрэг-рейсингу RDRC-2023 будет представлять собой большой автоспортивный праздник, в рамках которого кроме соревнований по дрэг-рейсингу состоятся выставки, посвященные определенным маркам машин и автоклубам. Так, например, на первом этапе гости смогут увидеть большую экспозицию дрифт-каров и стильных stance-проектов. На втором этапе вместе с гонкой состоится фестиваль американских автомобилей, где будут представлены культовые ретроэкземпляры разных годов. На следующих этапах пройдут выставки, посвященные европейским, японским и 4х4 авто. Помимо экспозиций гостей гоночного уикенда ожидает музыкальная программа с выступлением диджеев.

Но самое яркое зрелище — это, конечно же, заезды уникальных промодов, дрэгстеров, которые буквально пролетают дистанцию 1/8 мили на высоких скоростях. У зрителей будет возможность увидеть такие легендарные автомобили, как Viper Promod, стрелы, фанникары и многое другое.

Календарь RDRC 2023:

1-й этап — 27–28.05.2023,

2-й этап — 10–12.06.2023,

3-й этап — 15–16.07.2023,

4-й этап — 12–13.08.2023,

5-й этап — 26–27.08.2023.

Фестиваль суперкаров UNLIM FEST.

8 и 9 июля на трассе RDRC Racepark пройдет традиционный фестиваль суперкаров UNLIM FEST. Гостей фестиваля ожидают захватывающие гонки на ½ мили (804 м), выставка эксклюзивных и редких автомобилей, а также развлечения для детей и взрослых.

На фестивале Unlim 500+ гости смогут увидеть в действии такие легендарные автомобили, как Porsche, Aston Martin, Lamborghini, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, Audi, и другие.

Вдохновившись атмосферой гонок, каждый желающий сможет попробовать дрифт-такси и аэротакси. А в перерывах между заездами будет открыт доступ в зону технического парка, где можно увидеть гаражи команд и сфотографироваться с машинами, принимающими участие в соревнованиях, взять автографы у пилотов. Для удобства гостей на автодроме комфортные трибуны, разнообразный фуд-корт и кальянная. Для самых маленьких гостей организован детский городок RDRC kids — с качелями, батутом и аниматорами.

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