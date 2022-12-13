Скончался актер из «Секретных материалов» Стюарт Марголин

Актер Стюарт Марголин, снимавшийся в «Секретных материалах», умер в возрасте 82 лет, сообщает 12 декабря Deadline.

О смерти актера сообщил его пасынок Макс Мартини, причины ухода актера из жизни не уточняются.

«Глубоко одаренный отчим, который всегда был рядом с любовью и поддержкой для своей семьи. Покойся с миром», — написал он в своем аккаунте в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Марголин успел сняться в большом количестве проектов за свою жизнь, среди которых «Секретные материалы», «Жажда смерти», «Порочная страсть», «Квантовый скачок», «Телевизионная служба новостей», «Разведка» и «Частный детектив Магнум».

Актер был обладателем двух премий «Эмми», полученных за пятый и шестой сезоны сериала «Файлы Рокфорда» в 1979 и 1980 годах. В нем он исполнил роль бывшего сокамерника Джима Рокфорда.