Умер Герой СССР и первый польский космонавт Мирослав Гермашевский

Скончался первый и единственный польский космонавт, Герой Советского Союза Мирослав Гермашевский. Об этом в понедельник, 12 декабря, на своей странице в Twitter рассказал его зять, польский депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

«От имени семьи я подтверждаю печальную информацию о смерти генерала Мирослава Гермашевского — первого космонавта, прекрасного пилота, хорошего мужа и отца, любимого дедушки», — написал Чарнецкий.

Отмечается, что умер Гермашевский в возрасте 81 года в одной из больниц Варшавы.

В одном из интервью ТАСС Гермашевский признался, что в детстве даже не мечтал о космосе, а лишь хотел познакомиться с космонавтами. Первым их них стал Алексей Леонов.

Гермашевский с большой теплотой вспоминал свою подготовку в звездном городке, где его принимали очень гостеприимно и окружили заботой, отмечает телеканал «360».

Его полет в космос состоялся 27 июня 1978 года. Там Гермашевский провел 7 дней 22 часа, 2 минуты и 59 секунд. На орбитальной станции «Салют-6» он принимал участие в проведении научных экспериментов.