Водитель сбил двух пешеходов в центре Москвы и скрылся с места ДТП
В Москве легковой автомобиль сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на Олимпийском проспекте. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Сотрудники полиции задержали водителя внедорожника Land Rover в течение 30 минут после аварии, сообщили в ведомстве ТАСС.
В МВД добавили, что пешеходы переходили дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. В результате происшествия двоих пешеходов — мужчину и женщину госпитализировали с различными травмами.
На данный момент сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее, 10 декабря, на Хабаровской улице водитель автомобиля сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком. В результате ДТП ребенок 2007 года рождения был госпитализирован в тяжелом состоянии.