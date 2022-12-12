Непогода стала причиной перебоев в транспортной работе Великобритании

Более 80 авиарейсов отменили в аэропортах Лондона из-за тумана, гололеда и сильного снегопада. Непогода привела к перебоям в работе железных дорог и затруднила движение по автотрассам Великобритании, передает телеканал «Известия». Правоохранители порекомендовали водителям личного транспорта временно пересесть на общественный.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.