В Эстонии участились случаи краж катализаторов для машин

В Эстонии новая волна воровства катализаторов для автомобилей. Деталь для очистки выхлопных газов содержит дорогие металлы, передает телеканал «Известия». Платину, палладий и родий выплавляют и продают за границу. В начале года катализаторы стали пропадать на юге страны. Сейчас преступные группы активизировались в Таллине. Эксперты не исключают, что всплеск воровства связан с дефицитом. Санкции против России привели к проблемам с металлами в Европе.

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