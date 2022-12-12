Новый Свет

Будущее предсказать сложно, еще сложнее понять настоящее, но мы ясно осознаем, что мир не на пороге радикальных перемен, он в них вступил. И Азия тут в первых рядах.

Давно принято — и в наше время распространено — говорить о противостоянии, например, Востока и Запада, или Севера и Юга, или Европы и Азии. Мол, разные цивилизации, разные ценности, между ними неизбежны противоречия. Весьма часто вольно цитируется Редьярд Киплинг: мол, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Между тем в переводе Елизаветы Полонской, заглавная строфа звучит так:

О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут,

Пока не предстанет Небо с Землей на Страшный господень суд.

Но нет Востока, и Запада нет, что племя, родина, род,

Если сильный с сильным лицом к лицу у края земли встает?

И вот что интересно — на мой взгляд, конечно, — строго говоря, Киплинг пишет о том, что эти противоречия между культурами не так уж важны. Люди везде люди, схожесть их мотивов, образов поведения, ошибок и достижений куда важнее цивилизационных различий, исследуемых многочисленными аналитиками. В конце концов — если верить антропологам — у нас у всех общие предки. Одна женщина и один мужчина из Африки.

Сегодня мы переживаем, что очевидно, глубокий цивилизационный кризис. И одно из его проявлений — радикальное изменение мировой иерархии, системы взаимодействия между людьми, народами, государствами.

Азия, если понимать ее предельно широко, очевидным образом превратилась из догоняющей части мира в передовую, в ту область, что задает тренды развития и в состоянии играть во всей политике и экономике совершенно самостоятельную роль. Эта роль, конечно, не до конца понятна. Более того, неясно, это одна роль или это несколько ролей, поскольку Азия огромна и разнообразна. Китай, Индия и Пакистан, Индонезия и Малайзия, Вьетнам и Таиланд, Иран и Ирак, страны Ближнего Востока — все эти и другие страны имеют свои интересы, свои взгляды на происходящее, свои общества. Но всё это огромное сообщество очевидным образом развивается, набирает обороты, становится важным элементом мировой экономики.

То, что Азию — а вместе с ней и всю Евразию, а с ней и весь мир — ждет великое будущее, было ясно давно. Наверное, со времен становления человеческой цивилизации. Которая, кстати, сразу отличалась глобальностью. Само по себе расселение людей по всему миру — тому подтверждение. Как и способность даже во времена неолита обмениваться товарами и технологиями: от керамики до металлургии.

Но в последние лет 100–200 процесс международной коммуникации и глобального взаимодействия резко ускорился: транспорт, связь, оружие, технологии социальной манипуляции стали всё более и более объединять мир. Но всякое объединение означает необходимость различений, иерархии, индивидуальности. Чем нас больше, тем больше нам нужно инструментов, чтобы не превращаться в безликую массу просто живых существ. В каком-то смысле главная задача культуры — максимальная индивидуализация при сохранении чувства общности. Попросту говоря — нас всё больше и больше, мы живем во всё большем количестве стран и культур, но все мы люди. И общего у нас никак не может быть меньше, чем различного. В противном случае растут риски для всех нас.

В этом отношении Азия — удивительный пример. Как, кстати, и Африка или Латинская Америка, но о них — не в этом тексте. Азия — очевидным образом многополярный космос из миллиардов людей. При всем разнообразии — от численности до размера экономики стран — Азия сравнительно мирная часть планеты. Конечно, и здесь хватает конфликтов и противоречий, доходящих иногда до кровавых столкновений. Чего стоит хотя бы одна афганская история. Хотя она в то же время иллюстрирует опасность внешних вмешательств вне зависимости от их намерений. Но всё же Азия — пример, повторю, хотя и непростой, умения умерять уровень противостояния, взаимодействовать в весьма сложных обстоятельствах и находить более или менее взаимоприемлемые решения. И тому подтверждение — стремительный экономический рост и радикальное улучшение положения миллиардов людей в исторически короткое время.

Более того, многие страны Азии показывают нам, что они находят совершенно новые пути существования, самостоятельные и успешные. Наблюдая развитие Южной Кореи или Сингапура, Таиланда или Вьетнама, можно сделать вывод, как мне кажется, что эти страны сумели построить новые для всего мира общества, создать новые идентичности, переместить сравнительно традиционные азиатские общества в мировую среду. И даже формировать ее. При этом они и не потеряли свою традиционную идентичность, и сумели создать свою индивидуальность в современном мире. Каждая из этих стран сумела создать свою уникальную политическую организацию, которую сложно подвести под довольно заскорузлые критерии традиционной западной политологии вроде прямолинейного и школярского разделения на демократии и автократии, например. Хотя вопрос ценностей, конечно, неотъемлем.

Поэтому главное тут в том — я с этого начал, — что мы не должны всё подгонять под какие-то шаблоны, а видеть, насколько та или иная политическая организация отвечает общей для всех системе ценностей: возможности индивидуума прожить свою жизнь достойно и сделать жизнь последующих поколений разумной и удобной.

И в этом отношении, я думаю, что разделение мира на Восток и Запад, Азию и Европу интеллектуально устарело. Именно в Азии создаются общества нового типа, преодолевающие все прежние различения. Азия — и не только она одна — место формирования нового мира, разнообразных обществ, способных ответить на запрос личности современного типа. А этот запрос сложен и многообразен. Но, безусловно, всё это предметы большой и содержательной дискуссии.

Буквально на днях в Санкт-Петербурге пройдет конференция Валдайского клуба «Россия и Азия в условиях формирования нового международного порядка», на которой предполагается обсудить разнообразные аспекты развития региона и отношений России с его странами вместе со специалистами как из самой Азии, так и из других частей мира.

Чуть более столетия назад выдающийся русский писатель Андрей Белый опубликовал роман «Петербург», полный удивительных предвидений. Он утверждал, что собственно Петербург и есть место встречи и соединения Востока и Запада, Азии и Европы. Причем не мост, а именно место соединения. Кто знает, к сожалению, историческое время и время жизни индивидуума не совпадают. Что для каждого из нас вся жизнь, для истории — миг. Не разглядеть часто детали.

Но — возможно — мы видим появление нового Нового Света.

Автор — председатель совета фонда развития и поддержки дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, член Союза писателей

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