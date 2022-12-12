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В МИЦ «Известия» обсудят способы повысить грамотность граждан в сфере ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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14 декабря в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится дискуссионная сессия на тему: «Жилищная грамотность: как оптимизировать расходы на ЖКУ?».

Об эффективном водопотреблении, особенностях социальных льгот на услуги ЖКУ, способах подключения и обслуживания сетей для юридических лиц и распространенных мошеннических схемах расскажут:

  • Ирина Булгакова, директор ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет», руководитель комиссии жилищно-коммунального хозяйства общественного совета при Минстрое России;
  • Александр Запруднов, коммерческий директор группы компаний «Росводоканал»;
  • Галина Добрынина, заместитель директора Ассоциации региональных расчетных центров.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номер паспорта.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.

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