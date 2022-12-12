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В Vegas City Hall состоится новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева»

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Фото: vegas-hall.ru
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Впервые на сцене Vegas City Hall в новогодние праздники оживет легендарная сказка Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева». Вместе с маленькой, но очень смелой девочкой Гердой зрители отправятся в захватывающее путешествие на поиски ее названного брата Кая, чье сердце поразил осколок проклятого зеркала, созданного злым троллем. Герда преодолеет немало испытаний на своем пути ради спасения друга, ведь сама Снежная королева, могущественная повелительница холода и хозяйка Лапландии, похитила мальчика и увезла в свой ледяной дворец. Но даже самое сильное заклятье Снежной королевы не сможет устоять перед любящим и благородным сердцем Герды — для настоящей любви и дружбы нет никаких преград!

Традиционно в новогодние праздники Vegas City Hall совместно с «РомановАрена», мастером театрализованных представлений, подарят зрителям невероятное по своим масштабам шоу, в котором гармонично сочетаются театр, цирк и мюзикл. Режиссером, сценаристом и автором песен выступил Максим Романов, в роли постановщика — Екатерина Романова. За хореографию отвечает Ольга Зотова, композитор — Андрей Зубец.

Героев истории представят одни из лучших исполнителей различных жанров — призеры международных цирковых фестивалей, ведущие артисты столичных мюзиклов и актеры театра. Роль Снежной королевы исполнит Румия Ниязова — участница телепроекта «Голос. 2 сезон». Варвара Бутко, участника телепроекта «Голос. Дети 8», представит Герду, а Роман Межов исполнит роль Кая.

Многослойность сюжета, мастерство цирковых артистов, яркие костюмы, поразительные видеопроекции, красочные декорации и живой вокал завоюют сердце каждого зрителя, а самые маленькие гости смогут буквально коснуться рукой героев спектакля.

Перед каждым сеансом вас ждет бесплатная развлекательная программа в резиденции Деда Мороза в фойе концертного зала. Там же расположатся новогодняя красавица-елка, зоны с мастер-классами, аниматоры и интерактивы для детей. Также вы сможете приобрести купон на фирменный подарок, который непременно зарядит новогодним настроением (подробности будут объявлены позже).

Новогодний цирковой мюзикл «Снежная королева» пройдет с 24 по 25 декабря и с 2 по 7 января. Шоу перенесет вас в загадочный мир сказки Ханса Кристиана Андерсена и заставит поверить в чудеса не только маленьких зрителей, но и взрослых.

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