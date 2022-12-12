В России разработают электронное удостоверение мигранта

Обсуждается введение системы с биометрической идентификацией для мигрантов. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук.

По его словам, речь идет о подходе, близком к «Госуслугам». Однако он уточнил, что более подробную информацию может предоставить Главное управление по вопросам миграции МВД, потому что они являются ключевыми заказчиками и вместе с Минцифры готовят большой проект.

Компания «Гознак» в данном проекте выполняет роль сервисной организации, подчеркнул Трачук.

В 2021 году вице-премьер Алексей Оверчук в интервью «Известиям» рассказывал о планах по внедрению сервиса наподобие «Госуслуг» для мигрантов.

Фактически появится физический носитель с биометрией. Это должно сделать все сервисы более удобными для мигрантов.

«Носитель, в котором бы было собрано всё: регистрация, разрешение на работу, удостоверение личности, медицинская страховка. Любопытная история. На мой взгляд, это правильно, поскольку нам нужно быть конкурентоспособными на международном рынке труда по отношению к работникам из Средней Азии и других стран», — рассказал генеральный директор «Гознака» Трачук.

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