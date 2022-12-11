Паводок послужил созданию нового развлечения в Саудовской Аравии

Жители Саудовской Аравии придумали новое экстремальное развлечение благодаря паводку. Водители внедорожников пытаются перебраться вброд через вышедшие из берегов реки, передает телеканал «Известия». Очевидцы делятся кадрами в соцсетях. Застрявшие машины вытаскивают на тросах, а на берегу собираются десятки зрителей. Несколько дней подряд в Саудовской Аравии шли проливные дожди, что привело к подтоплениям. Потоки воды сносили все на своем пути, десятки домов повреждены. Движение транспорта было приостановлено, автомобили буквально тонули на дорогах. В школах и университетах временно отменили занятия.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.