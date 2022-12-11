В Германии планируют повысить пенсионный возраст

Канцлер Германии Шольц предложил увеличить пенсионный возраст с 63 до 67 лет, об этом сообщает немецкое издание Welt. Глава государства заявил, что в стране нужно увеличить долю работающего населения, передает телеканал «Известия». При этом многие экономисты и работодатели ФРГ считают, что люди должны выходить на пенсию еще позже — с 70 лет. Инициатива находится на рассмотрении.

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