Фанаты сборной Марокко устроили массовые беспорядки после матча ЧМ-2022

Французская полиция разгоняет марокканских фанатов, устроивших беспорядки. Болельщики празднуют выход своей сборной в полуфинал ЧМ, передает телеканал «Известия». В стражей порядка начали стрелять из ракетниц. В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Несколько человек задержаны и доставлены в участок.

Фанаты сборной Марокко устроили стычки с полицией в Брюсселе. В правоохранителей полетели камни и бутылки. Полиция применила слезоточивый газ.

Разгонять марокканских фанатов пришлось в центре Лондона. Толпа болельщиков блокировала движение транспорта. Хулиганы бросали в полицейских бутылки и дорожные конусы.

Успех марокканских футболистов отмечали и в Бейруте. Мирные шествия переросли в драки со стражами порядка. Усмирять агрессивных фанатов выдвинулась ливанская армия. Военные взяли ситуацию в Бейруте под контроль.

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